В Чите четыре школы эвакуировали из-за анонимного сообщения об опасном предмете

ЧИТА, 13 мая. /ТАСС/. Полиция в четверг эвакуировала четыре школы в Чите из-за анонимного сообщения о "предмете, представляющем опасность", сообщила ТАСС пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Утром поступило сообщение о том, что в одной из школ в районе Остров, возможно, находится предмет, представляющий опасность. На место выехали сотрудники полиции и других заинтересованных органов. Так как номер школы указан не был, проводилась эвакуация и проверка помещений всех учебных заведений в районе. Указанный предмет обнаружен не был", - сказали в пресс-службе.

О каком именно предмете шла речь в анонимном сообщении, в ведомстве не уточнили. После обследования школ дети вернулись к занятиям.

После событий 11 мая в школе № 175 в Казани, где ее бывший ученик устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, а 23 были ранены, Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению безопасности в школах. Соответствующее постановление для Забайкалья губернатор Александр Осипов подписал 11 мая.