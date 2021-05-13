Вода ушла из домов подтопленного поселения в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре снизился, освободив от воды дома в поселке Маго в Николаевском районе на севере Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Николаевском районе из-за подтоплений при вскрытии льда в Амуре ввели режим ЧС. Вода зашла на территорию шести поселений, в Маго, где проживает около 1 тыс. человек, подтопив более 30 домов.

"В результате стабильного снижения уровня в реке Амуре в течение нескольких дней по состоянию на 14:00 (хбр) 13 мая вода из домов в поселке Маго ушла. Подтопления сохраняются на 40 приусадебных участках, в погребах. Кроме этого, в зоне подтопления [находится] участок вниутрипоселковой автодороги. В остальных населенных пунктах Николаевского района также отмечается положительная тенденция по падению воды. Лед под воздействием ветровой нагрузки, течения разрушается", - говорится в распространенном релизе.

Граница вскрытия Амура находится ниже села Чныррах. В этом населенном пункте подтопленными остаются 17 жилых домов и столько же приусадебных участков, один участок автодороги. В селе Красное вода стоит на шести приусадебных участках и жилых домах на них. В селе Подгорное подтоплены четыре жилых дома и их приусадебные участки. В Тнейвахе в зоне паводка находятся два жилых дома и дворы. В городе Николаевске-на-Амуре водой залило четыре жилых домах и их дворы, а также дорогу.

Спасатели в поселениях проводят подворовой обход, оказывают помощь местным жителям, доставляют воду, мониторят обстановку, в том числе с помощью беспилотника. В районе развернули два пункта временного размещения в поселке Маго и селе Красное, где находятся семь человек, включая пятерых детей.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. Во время морозов в реке и водоемах края сформировался толстый ледовый покров, что весной привело к образованию ледовых заторов. Чрезмерно плотный лед, а также холодная затяжная весна, не способствующая его таянию, спровоцировали подтопления и разрушения инфраструктуры льдом.