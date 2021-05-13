Сильный ветер в Москве повалил более 60 деревьев

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сильный ветер в среду в Москве привел к падению более 60 деревьев и повредил 27 автомобилей. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Накануне ветром было повалено 65 деревьев, повреждены 27 автомобилей и одна опора освещения. Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

В четверг в столице ожидается солнечная погода, местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха прогнозируется до 21 градуса выше нуля. При этом возможна гроза с порывами ветра до 17 м/с.