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В Петербурге женщину подозревают в избиении до смерти своего годовалого сына

Подозреваемая состоит на учете в подразделении МВД по делам несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Жительницу Курортного района Санкт-Петербурга подозревают в избиении до смерти годовалого сына, она задержана и доставлена в полицию, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, в среду в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что у себя дома в Курортном районе Петербурга нашел тело своего ребенка и сожительницу, которая находилась в состоянии опьянения. В полиции отметили, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД России по Курортному району и в органах соцзащиты.

Тело ребенка направлено на экспертизу для установления точных причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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