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Транспортная прокуратура начала проверку из-за схода грузовых вагонов в Мурманской области

По версии МЧС, машинист задел опорный столб контактной сети при маневрировании

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов трех грузовых вагонов на станции Оленегорск в Мурманской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи со сходом на 21-м приемо-отправочном железнодорожном пути станции Оленегорск трех пустых вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, опрокидывания трех хозяйственных вагонов не произошло. Причина - при маневрировании машинист задел опорный столб контактной сети. На месте происшествия работали шесть человек, две единицы техники и ремонтно-восстановительный поезд. В настоящее время работы завершены, пострадавших нет, движение поездов не приостанавливалось.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет соответствующие меры.

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