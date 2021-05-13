В Ненецком АО возбудили уголовное дело по факту разлива нефти

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе (НАО), в результате чего была загрязнена река Колва, говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

"В Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов. В связи с наличием оснований полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ")", - говорится в сообщении.

Около 22:00 мск 11 мая была обнаружена разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов. На воде реки Колвы в Республике Коми была обнаружена радужная пленка. В связи с этим власти города Усинска в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Для осмотра места происшествия организован выезд следственно-оперативной группы. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.