Полиция возбудила уголовное дело после фиктивной регистрации почти 50 мигрантов в Тольятти

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Тольятти обнаружила фиктивную регистрацию около 50 иностранцев и возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, прописавшего мигрантов в своей квартире. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Отделом дознания отдела полиции №24 УМВД России по Тольятти в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе.

Полицейские установили, что в течение прошлого года безработный житель Тольятти 1989 года рождения незаконно поставил на учет 48 мигрантов по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Ленина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилье. При этом подозреваемого неоднократно предупреждали об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.

Подозреваемый признался в совершении преступления и сообщил, что получил за услугу деньги. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям, отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД.