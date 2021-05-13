На ликвидацию нефтеразлива в Коми привлекли около 100 человек

СЫКТЫВКАР, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 100 человек и 32 единицы техники привлечены для ликвидации разлива нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку Колву, в Усинске Республики Коми действует режим ЧС. Развернуто шесть рубежей реагирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Коми.

"По состоянию на 07:00 мск 13 мая развернуто шесть рубежей реагирования. Аттестованными силами и средствами продолжается установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента. В общей сложности на территории Коми планируется установить 2 500 м боновых заграждений. На месте работают 96 человек и 32 единицы техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Работы по ликвидации последствий координирует оперативный штаб. В четверг на место планирует вылететь комиссия в составе главы региона Владимира Уйбы и врио начальника ГУ МЧС России по Коми Олега Нецкого.

По информации администрации Усинска, дополнительные рубежи для ликвидации нефтеразлива будут развернуты в районе села Колва и устья реки Колва. К работам планируется привлечь персонал нескольких нефтяных компаний, а также частных лиц с баржами и катерами. Площадь распространения нефти и объем попавшей в реку нефти уточняют.

Администрация Усинска опровергла информацию в соцсетях о том, что жители села Колва остались без питьевой воды. "Администрация Усинска опровергает данную информацию и сообщает, что для хозяйственно-бытовых нужд речная вода жителями Колвы не используется. На территории села функционируют две водозаборные скважины, которые полностью обеспечивают население водой", - сообщили в муниципалитете. Ранее местные власти призвали жителей не передвигаться по Колве и не использовать воду из нее.

Утечка произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. ООО "Лукойл-Коми" остановило перекачку нефти по трубопроводу, из которого произошла утечка, направив сотрудников для выявления площади распространения жидкости на местности и ее локализации. Прокуратура Коми организовала проверку. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").