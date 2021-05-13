Колледж Крымского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Учащиеся и преподаватели Таврического колледжа, являющегося структурным подразделением Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, эвакуированы из-за звонка о минировании, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

"На данный момент поступило анонимное сообщение о минировании на электронную почту. За четыре минуты народ был эвакуирован, дети, преподаватели, работают силовики, проверяют сообщение", - сказал собеседник агентства.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов.