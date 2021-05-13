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В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

Пострадали три человека, в том числе два сотрудника ДПС

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Три человека, включая двух сотрудников ДПС, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"13 мая около 02:00 в службу "112" обратился водитель грузового автомобиля "ГАЗ-Некст", который пояснил, что на 985-м км автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области у него произошла поломка транспортного средства, которую самостоятельно ему устранить не удается. Грузовой транспорт припаркован на правой обочине с частичным выездом на правую полосу автодороги, что затрудняет движение транспортных средств. На место был направлен экипаж ДПС для разрешения ситуации", - рассказали в пресс-службе.

По прибытии сотрудники ДПС припарковали автомобиль позади грузовика, включив проблесковые спецсигналы. Изучив ситуацию, инспекторы пригласили водителя в служебный автомобиль для решения проблемы. Когда трое человек находились в салоне, в автомобиль въехала Lada Priora. По предварительным данным, ее водитель 2002 года рождения заснул за рулем.

В результате пострадали и были госпитализированы оба сотрудника ГИБДД и водитель автомобиля Lada Priora. Водитель "ГАЗ-Некст" не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что стаж управления водителя Lada Priora составляет не менее года.

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