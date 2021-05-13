{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверяет бездействие полицейского при избиении мужчины под Липецком

По версии следствия, сотрудник полиции стал свидетелем избиения мужчины компанией людей и не предпринял попыток защитить пострадавшего

ТАСС, 13 мая. Следователи начали проверку причин бездействия полицейского в городе Ельце Липецкой области, который присутствовал при избиении мужчины компанией и ничего не сделал для его защиты. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель следственного управления СК по Липецкой области Юлия Кузнецова.

"Территориальный следственный отдел по городу Ельцу проводит доследственную проверку, в рамках которой устанавливается в том числе и правомерность действий сотрудника полиции, который присутствовал при избиении жителя Ельца", - сказала Кузнецова.

Она сказала, что уточняются участники инцидента и все обстоятельства случившегося.

В четверг в социальных сетях стало распространяться видео, на котором якобы в городе Ельце Липецкой области несколько человек избивают мужчину. При избиении присутствует мужчина в форме полицейского, который наблюдает за действиями компании, но ничего не предпринимает для защиты человека.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в ведомстве также начали проверку по этому факту. Снежкова добавила, что в настоящее время заявления и обращения в полицию от избитого мужчины не поступали.

Теги
РоссияЛипецкая область
Суд в Петербурге арестовал мужчину и его жену, задержанных за истязание дочери
Девочку ранее нашли одну в кафе на Дальневосточном проспекте с травмами на теле
Читать полностью