СК проверяет бездействие полицейского при избиении мужчины под Липецком

ТАСС, 13 мая. Следователи начали проверку причин бездействия полицейского в городе Ельце Липецкой области, который присутствовал при избиении мужчины компанией и ничего не сделал для его защиты. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель следственного управления СК по Липецкой области Юлия Кузнецова.

"Территориальный следственный отдел по городу Ельцу проводит доследственную проверку, в рамках которой устанавливается в том числе и правомерность действий сотрудника полиции, который присутствовал при избиении жителя Ельца", - сказала Кузнецова.

Она сказала, что уточняются участники инцидента и все обстоятельства случившегося.

В четверг в социальных сетях стало распространяться видео, на котором якобы в городе Ельце Липецкой области несколько человек избивают мужчину. При избиении присутствует мужчина в форме полицейского, который наблюдает за действиями компании, но ничего не предпринимает для защиты человека.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в ведомстве также начали проверку по этому факту. Снежкова добавила, что в настоящее время заявления и обращения в полицию от избитого мужчины не поступали.