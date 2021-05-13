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Администрация Оренбурга обратилась в полицию после вырубки 17 деревьев на берегу Урала

Деревья уничтожили на благоустроенной территории в районе Красной площади

ОРЕНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Мэрия Оренбурга не выдавала порубочные билеты на уничтожение деревьев на берегу реки Урал в районе улицы Красная площадь, поиском нарушителей займется полиция. Об этом журналистам сообщила в четверг заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева.

"На благоустроенной территории в районе Красной площади была произведена рубка деревьев. Администрацией города порубочные билеты на данное мероприятие не выдавались в связи с чем нами написано заявление в правоохранительные органы для того, чтобы они установили неизвестных лиц, которые произвели эти действия", - сказала Малышева.

В среду прокуратура Оренбурга потребовала возбудить уголовное дело о незаконной рубке деревьев после уничтожения 17 тополей в районе муниципального пляжа на берегу Урала. Как ранее сообщал ТАСС, надзорное ведомство в ходе проверки выявило 17 порубочных остатков деревьев породы "тополь" без признаков аварийности.

По словам Малышевой, администрация Оренбурга совместно с экологами и экспертами в ближайшее время оценит ущерб, нанесенный городу незаконной вырубкой.

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