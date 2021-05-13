Мурманские следователи проводят проверку из-за огнестрельного ранения сотрудника полиции

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК по Мурманской области проводит проверку по факту огнестрельного ранения сотрудника полиции в Мурманске. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. Оснований полагать, что в отношении него [полицейского] совершено какое-либо преступление не имеется", - сказал собеседник агентства.

Ранее, 13 мая, в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что сотрудника полиции, 1987 года рождения, доставили в медицинское учреждение с огнестрельным ранением головы. Как установили следователи, выстрел произведен в салоне автомобиля, который был припаркован возле здания Ленинского районного ОВД по городу Мурманску. На месте происшествия работают следователь и криминалисты регионального ведомства. Они осматривают личный автомобиль пострадавшего, прилегающую территорию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.