В Якутии возбудили дело о халатности после пожара в селе

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по материалам проверки прокуратуры в Якутии после пожара в многоквартирном доме в селе Чапаево Хангаласского района, в результате которого погибли четверо, в том числе двое детей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

Возгорание началось 7 апреля примерно в 20:30 местного времени. Мужчина из горящей квартиры вынес двух своих детей 2017 и 2018 годов рождения, спасти их не удалось, они умерли. Погибла и мать детей, женщина 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры 1990 года рождения, которая умерла в медучреждении. Девять человек были госпитализированы в хирургическое отделение Хангаласской ЦРБ. По данному факту следователи расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть четырех лиц"), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации муниципального образования "Октемский наслег" Хангаласского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что жилой дом, в котором произошел пожар, имел автономное газовое отопление. "В доме располагалось 27 квартир, находящихся в собственности физических лиц, товарищество собственников жилья не создавалось, управляющая компания дом не обслуживала", - добавили в СК.

Как отметили в прокуратуре Якутии, многоквартирный дом 1998 года постройки площадью более 1 тыс. 659 кв. м огнем был уничтожен полностью. "В нарушение требований жилищного законодательства администрацией муниципального образования "Октемский наслег" с 2017 года не определен способ управления многоквартирным домом, не проведен конкурс по отбору управляющей организации. По итогам его обследования, проведенного в 2019 году, не организованы работы по надлежащему содержанию дома и обеспечению безопасных условий проживания в нем граждан, что в том числе привело к возникновению пожара и гибели людей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.