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В Москве полиция начала проверку после взрыва игрушки в школе

Пострадавших нет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ученики одной из школ на северо-западе Москвы взровали игрушку с неприятным запахом, после чего несколько детей почувствовали себя плохо. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в одной из школ на бульваре Генерала Карбышева. Игрушка взорвалась у учеников пятого класса. "На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренные службы. Нескольких учеников осмотрели медики, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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