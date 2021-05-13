В Москве полиция начала проверку после взрыва игрушки в школе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ученики одной из школ на северо-западе Москвы взровали игрушку с неприятным запахом, после чего несколько детей почувствовали себя плохо. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в одной из школ на бульваре Генерала Карбышева. Игрушка взорвалась у учеников пятого класса. "На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренные службы. Нескольких учеников осмотрели медики, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полицейские проводят проверку.