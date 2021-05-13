Следователи не обнаружили признаков планирования теракта в школе Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Следователи в Амурской области провели обыск и изъяли компьютерную технику подростка, в отношении которого возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Предметов и орудий, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено, сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В среду 17-летний житель села в Тамбовском районе Амурской области в одной из социальных сетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Информация была проверена оперативниками. Представляющих опасность предметов в учебном заведении не обнаружено. Автор сообщения задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Следователями проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с иными пользователями. Предметов и орудий, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного подростка решается вопрос об избрании меры пресечения.