Экс-замглавы Хакасии приговорили к девяти годам колонии по делу о коррупции

ТАСС, 13 мая. Абаканский городской суд признал бывшего и. о. заместителя главы Хакасии - министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова виновным в получении взятки и приговорил к 9 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Приговором суда Сергею Новикову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60,5 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Новиков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе следствия наложен арест на имущество подсудимого по оценочной стоимости на сумму более 45 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Новиков потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Он был задержан 17 апреля 2020 года в момент получения части этой суммы в размере 2 млн руб.

На следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он заключен под стражу. Затем арест неоднократно продлевался. 20 апреля глава региона Валентин Коновалов заявил об отстранении Новикова от занимаемых должностей.