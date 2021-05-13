В Нижегородской области на реке утонул шестилетний мальчик

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели мальчика на реке в Городецком районе Нижегородской области, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В Городецком районе Нижегородской области следователями СК организована доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка. 12 мая 2021 года в вечернее время в деревне Воловое, Городецкого района ушел гулять 6-летний мальчик и домой не вернулся. В ходе поисковых мероприятий 13 мая в утреннее время тело пропавшего мальчика было извлечено из реки Узола в районе этого же населенного пункта, откуда мальчик ушел гулять", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что при осмотре телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку также начала прокуратура региона.

Предварительно известно, что вечером мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги в воду соскользнула обувь, ребенок попытался ее достать и упал в реку. Мальчик приехал в Городецкий район из областного центра в гости.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, помощь в поисках оперативным службам оказывала водолазная служба Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.