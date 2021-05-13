Суд в Самаре отправил в колонию бизнесмена за взятку ФСБ за непроведение обысков

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Самарский районный суд города Самары приговорил предпринимателя, обвиняемого в даче взятки в 3 млн рублей и бутылку коньяка сотруднику ФСБ за непроведение обысков в его компании, к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в прокуратуре Самарской области. Обыски, которых планировал избежать бизнесмен, были связаны с уклонением фирмы от уплаты налогов.

Подсудимого привлекали за нарушение ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, в особо крупном размере").

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2020 года конечный бенефициар ООО "База производственного обслуживания - Отрадный" в автомобиле "Форд Фокус" передал сотруднику ФСБ России взятку на сумму 3 млн рублей и бутылку коньяка "Курвуазье". Предполагалось, что за это его самого, его работников и учредителей компании не будут обыскивать, разыскивать и привлекать к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

На следующий день в аэропорту Курумоч предпринимателя задержали сотрудники правоохранительных органов. На судебном заседании подсудимый признал свою вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.