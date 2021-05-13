СК возбудил дело после обрушения в Твери части стены жилого дома 1908 года постройки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили в Твери после обрушения части стены кирпичного жилого дома на улице Спартака, который был построен в 1908 году. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Часть стены кирпичного жилого дома на улице Спартака в Твери, который был построен в 1908 году, обрушилась днем 1 апреля, никто из жильцов не пострадал. Дом, по информации пресс-службы, является объектом культурного наследия федеральной категории охраны и находится в собственности физических и юридических лиц.

В рамках возбужденного уголовного дела будет изучена деятельность управляющей компанией "Солнечный город", которая обслуживает дом, а также работа должностных лиц контролирующих органов, добавили в пресс-службе.