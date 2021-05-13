Рэпер Гулиев обжаловал приговор по делу о ДТП на Остоженке в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рэпер Эльмин Гулиев обжаловал приговор Хамовнического суда Москвы по уголовному делу об аварии на Остоженке. Согласно базе данных суда, жалоба была подана 11 мая.

Хамовнический суд 15 апреля приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал 637 тысяч рублей компенсации морального и материального вреда по иску одной потерпевшей и еще почти 696 тысяч рублей - по иску другого. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым, также он заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода. Гулиев обвинялся по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения"), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды).