Суд в Перми приговорил к ограничению свободы виновных по делу об отравлении ребенка в кафе

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми признал двух женщин виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые привели к смерти ребенка в кафе спорткомплекса "Олимпия". При этом в ходе судебного процесса выяснилось, что число пострадавших увеличилось до 50 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

В ноябре 2019 года после посещения кафе в спорткомплексе "Олимпия" 11-летний мальчик почувствовал себя плохо, в тяжелом состоянии его госпитализировали. Через полтора месяца ребенок умер в больнице. Также сообщалось, что в больницу с отравлением госпитализировали около 30 человек, которые ели в этом же кафе и в кафе "Овсянка" в центре Перми. У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллез. Фигурантами дела стали заведующая производством Юлия Лядова и повар Наталья Хамидуллина, которые работали в ИП Анна Козофат.

"Заведующую производством суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы, а повара - к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с непосредственным приготовлением блюд, напитков и кулинарных изделий на предприятиях и организациях общественного питания, на срок два года", - говорится в размещенном на сайте суда сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовные дела по статьям 109 и 238 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд квалифицировал действия обвиняемых по ч. 2 ст. 236 УК РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Также в ходе заседания рассматривались иски родителей умершего мальчика к ИП Козофат и ООО "Корпорация питания". Суд взыскал с них 3,5 млн рублей и 3,6 млн рублей соответственно. Остальным пострадавшим, число которых возросло до 50, виновные выплатят от 10 до 70 тысяч рублей.