На Украине установили причины авиакатастрофы, в которой погибли 26 военнослужащих

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование катастрофы самолета Ан-26 вблизи города Чугуева в Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих. Об этом в четверг на брифинге сообщил начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

"Менее восьми месяцев понадобилось следственной группе ГБР для того, чтобы разобраться с обстоятельствами трагедии, унесшей жизни 26 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал Приймачок.

По его словам, следствие установило основные причины трагедии. "Это - незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, не завершивших соответствующую программу подготовки; незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26 "конвейерным" способом; непредоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя самолета; издание документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные Руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов; систематическая организация полетов с большим, чем разрешено числом курсантов на борту; незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа", - подчеркнул Приймачок.

Он сообщил, что досудебным расследованием установлено шесть человек, совершивших уголовные правонарушения. Среди них - командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывший командир воинской части и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и исполняющий в то время обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Вечером, 25 сентября, возле Чугуево в Харьковской области рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба - всего 27 человек. На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек скончался в больнице и одному удалось выжить. Причиной падения Ан-26, по версии следствия, является совокупность ошибочных решений экипажах самолета, а также руководителей полетами. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.