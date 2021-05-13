Спасатели эвакуировали 370 человек из торгового центра в Пскове из-за задымления

ПСКОВ, 13 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 370 человек из торгово-развлекательного комплекса "Акваполис" в Пскове из-за задымления, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

"Эвакуированы 370 человек из ТЦ "Акваполис". Сработала пожарная сигнализация в результате проведения ремонтных работ. В здании было задымление", - сообщил собеседник агентства.

Впоследствии спасатели ликвидировали задымление. Сейчас ТРК возобновил работу в штатном режиме, рассказали в МЧС.

"Люди вернулись в здание. ТЦ работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

"Акваполис" - крупнейший в регионе торгово-развлекательный комплекс. Он открылся в 2016 году, общая площадь двухэтажного здания составляет более 60 тыс. кв. метров. В нем располагается единственный в Псковской области аквапарк, магазины, многозальный кинотеатр, кафе и рестораны, наземные и подземные парковки.

В начале октября 2018 года пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области сообщала о том, что "Акваполис" привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Как сообщалось ранее, весной 2018 года прокурор Пскова подал иск в Псковский городской суд с требованием запретить эксплуатацию ТРК "Акваполис" до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Представители ведомства тогда заявляли, что выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. В прокуратуре региона также уточняли, что в здании комплекса были выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения.