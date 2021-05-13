В Воронеже устранили аварию на трубопроводе, оставившую без воды около 18 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады ликвидировали в Воронеже прорыв чугунного трубопровода, из-за которого без воды оставались около 18 тыс. жителей микрорайона Шилово в Советском районе города. Сейчас вода подается в систему, сообщила ТАСС в четверг представитель управы Советского района.

"Авария устранена, работы полностью завершены, с 14:05 (мск) вода подается, идет заполнение системы водоснабжения", - сказала собеседница агентства.

В микрорайоне Шилово в Советском районе Воронежа из-за коммунальной аварии с вечера среды была прекращена подача воды. Аварию устранили ночью, но через пару часов произошла вторая авария - прорыв чугунного трубопровода диаметром 300 мм. Из-за этого в Шилове без воды остались около 18 тыс. человек, проживающие в 69 многоквартирных домах, а также две школы, четыре детсада, школа искусств, поликлиника, клуб.