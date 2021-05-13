{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронеже устранили аварию на трубопроводе, оставившую без воды около 18 тыс. человек

Прорыв чугунного трубопровода произошел в Советском районе

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады ликвидировали в Воронеже прорыв чугунного трубопровода, из-за которого без воды оставались около 18 тыс. жителей микрорайона Шилово в Советском районе города. Сейчас вода подается в систему, сообщила ТАСС в четверг представитель управы Советского района.

"Авария устранена, работы полностью завершены, с 14:05 (мск) вода подается, идет заполнение системы водоснабжения", - сказала собеседница агентства.

В микрорайоне Шилово в Советском районе Воронежа из-за коммунальной аварии с вечера среды была прекращена подача воды. Аварию устранили ночью, но через пару часов произошла вторая авария - прорыв чугунного трубопровода диаметром 300 мм. Из-за этого в Шилове без воды остались около 18 тыс. человек, проживающие в 69 многоквартирных домах, а также две школы, четыре детсада, школа искусств, поликлиника, клуб.

 

Теги
РоссияВоронежская область
Сын бизнесмена, насмерть сбивший пару в Подмосковье, получил 8,3 года колонии
Также его лишили на 2,6 года права заниматься деятельностью, связанной с вождением
Читать полностью