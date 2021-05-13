Под Калининградом на реке пропал 11-летний ребенок

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Поиски 11-летнего школьника, упавшего в реку Прохладную в Мамоновском городском округе Калининградской области, идут пятый день. Возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК РФ и Главного управления криминалистики, спасатели и водолазы МЧС, полицейские и волонтеры поискового отряда ежедневно проводят масштабные поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения школьника. Основной версией следствия является то, что ребенок утонул", - говорится в сообщении.

По данным управления, 9 мая около 16:00 школьник на глазах друзей упал с опоры железнодорожного моста в реку Прохладную в садовом товариществе "Калининградец" Мамоновского городского округа. Его унесло течением. 10 мая в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").