Вертолет со спикером Рады на борту совершил аварийную посадку в Херсоне

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находился спикер парламента Украины Дмитрий Разумков, в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Херсона сразу же после взлета. Об этом сообщило украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"13 мая в 16:00 (совпадает с мск) в аэропорту [Херсона] сразу после взлета совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился председатель Верховной рады Дмитрий Разумков", - говорится в сообщении.

По информации источника, люди не пострадали. По предварительным данным, посадка совершена по причине неисправности двигателя.

Разумков находится в Херсоне с рабочей поездкой. Как пишет местное издание "Мост", приезд спикера Рады создал на улицах города километровые пробки. Перед проездом кортежа спикера полиция перекрыла площадь Победы, заблокировав выезды с ряда улиц. Кроме того, в центре Херсона отключили все светофоры, что способствовало образованию больших заторов. По всему пути следования чиновника были выставлены посты полиции.