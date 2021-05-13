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Ребенок пострадал в Орле при обрушении каменного забора

Возбуждено уголовное дело о халатности

ТАСС, 13 мая. Восьмилетняя девочка пострадала при обрушении каменного забора в Орле. Из-за халатности сотрудников мэрии возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Орла. В результате обрушения [забора] потерпевшей причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома правой стопы", - сказали в пресс-службе.

Обрушение каменного забора вдоль тротуара произошло в четверг на улице Карачевской в Орле. Восьмилетняя девочка в момент обрушения шла по тротуару к зданию школы №2. Как отметили в пресс-службе ведомства, пострадавшему ребенку оказали необходимую помощь, следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников мэрии, в чьи обязанности входит контроль за состоянием обрушившегося забора.

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