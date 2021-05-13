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Сын бизнесмена, насмерть сбивший пару в Подмосковье, получил 8,3 года колонии

Также его лишили на 2,6 года права заниматься деятельностью, связанной с вождением

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Наро-Фоминский суд Подмосковья приговорил сына бизнесмена Сергея Калиберды Виталия, насмерть сбившего на Cadillac Escalade двух переходивших дорогу по "зебре" пешеходов, к восьми годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Суд назначил Калиберде наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - сообщили в надзорном ведомстве.

Он признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). 6 ноября 2020 года Калиберда за рулем Cadillac Escalade в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова нарушил ПДД и сбил молодую пару, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. Во время аварии мужчина находился в состоянии опьянения.

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