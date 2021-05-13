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В Москве выявили клинику, выдававшую поддельные справки для владения оружием

В организации провели обыски и изъяли необходимую документацию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Столичные следователи разоблачили медклинику без лицензии, выдававшую поддельные справки для получения разрешения на владение оружием и вождение автомобиля. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с ноября 2020 года сотрудники учреждения в Зеленограде оказывали платные медицинские услуги москвичам под вывеской медклиники ООО "Доктор с Вами". "Не имея соответствующей лицензии, сотрудники организации выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний или ограничений в управлении транспортными средствами, к владению оружием, внося ложные сведения о действительном прохождении гражданами обследований у нарколога и психиатра, - сообщила Иванова. - В результате указанных преступных действий лицами извлечен доход на сумму не менее 2,9 млн рублей".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В организации проведены обыски, изъята необходимая документация.

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