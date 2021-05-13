В Свердловской области рейсовый автобус съехал в кювет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал в кювет в Свердловской области, пострадали пять пассажиров. Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя во время рейса, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В четверг около 14:00 (12:00 мск) на автодороге "город Лесной - поселок Горный" произошел съезд в кювет автобуса. По предварительным данным, 57-летнему водителю во время движения стало плохо, он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. За помощью к медикам обратились пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры получили ушибы и порезы, после осмотра врачами все они отказались от госпитализации. Необходимая медицинская помощь также была оказана водителю.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель выехал в рейс незадолго до ДТП, проехал всего девять километров, сообщает пресс-служба. Мужчина прошел предрейсовый медицинский осмотр. Обстоятельства ДТП устанавливаются.