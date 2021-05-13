Экс-глава пензенского Минсельхоза отпущен под подписку о невыезде

ПЕНЗА, 13 мая. /ТАСС/. Мера пресечения в отношении экс-министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова и его бывшего первого заместителя Андрея Персанова, которые являются фигурантами дела о мошенничестве, изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Бурлаков и Персанов отпущены следователем под подписку о невыезде. Следственные действия [по уголовному делу] заканчиваются, они уже никак не могут повлиять [на ход расследования]", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, следствие не обращалось с ходатайством о продлении меры пресечения обвиняемым в виде домашнего ареста, срок которого истекал 13 мая. "Ходатайств о продлении меры пресечения в суд не поступало", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, расследованием дела занимается управление ФСБ по региону. В настоящее время ТАСС не располагает официальным комментарием пресс-службы ведомства.

Бурлаков был задержан сотрудниками УФСБ по делу о мошенничестве с бюджетными средствами 14 мая 2020 года. Помимо Бурлакова, фигурантами дела являются также его первый заместитель Андрей Персанов и бизнесмен, экс-депутат заксобрания региона Дмитрий Лаврентьев. Бурлаков и Персанов в мае 2020 года были помещены под арест, в октябре мера пресечения в отношении обвиняемых была изменена на домашний арест. В июле 2020 года Бурлаков и Персанов были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия.

Бурлаков занимал пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.