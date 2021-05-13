Специалисты ОЖД подняли все вагоны, сошедшие с путей в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) к вечеру четверга завершили подъем всех 14 порожних грузовых вагонов, сошедших в среду с путей у станции Заделье в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

"13 мая в 18:28 был поднят последний поврежденный вагон. В ходе ликвидации последствий схода были проведены мероприятия по подъему подвижного состава", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы на месте аварии продолжаются. Сейчас специалистам предстоит восстановить целостность верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети. К работам привлечены около 250 человек, специализированная техника, в том числе краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

"[После завершения работ] пропуск грузовых и пассажирских поездов через станцию будет организован в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Сход 14 порожних грузовых вагонов произошел днем в среду, в результате аварии пострадавших и последствий для окружающей среды нет. Однако инцидент привел к значительной задержке трех пассажирских поездов, двигавшихся в направлениях Мурманска и Москвы. Их движение на участке Петрозаводск - Медвежья Гора было восстановлено в среду ближе к полуночи.

По факту случившегося проводят проверки Северо-Западная транспортная прокуратура, а также Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.