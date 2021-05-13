В Вологде ветром сорвало крышу с административного здания

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Штормовой ветер порывами до 21 м/с сорвал с надстройки административного здания в Вологде часть кровли площадью 350 кв. м. Повреждены семь машин, которые стояли на парковке перед зданием, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.

"Около 20:00 мск 13 мая в результате перепадов температур окружающего воздуха на территории Вологды зафиксированы порывы ветра до 21 м/с. В результате зафиксировано два случая падения деревьев, срыв части кровли с надстройки административного здания. Пострадавших, эвакуированных людей нет, повреждены семь легковых автомобилей на парковке у здания", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в здании на улице Ленинградской расположены автосервис, фитнес-центр, кафе, офисы. Здание не повреждено. На месте ведется разбор конструкций, сообщили в региональном главке МЧС.