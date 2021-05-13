Иорданские спасатели потушили пожар на нефтепроводе в окрестностях порта Акаба

БЕЙРУТ, 13 мая. /ТАСС/. Спасательные команды в Иордании оперативно потушили в четверг пожар, вспыхнувший на одном из трубопроводов возле нефтеперерабатывающего завода в красноморском порту Акаба. Как сообщило агентство Ammon, пострадавших среди спасателей нет, ущерб нанесен лишь техническому оборудованию.

Власти устанавливают сейчас при помощи видеокамер, что стало причиной воспламенения трубопровода.

"Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы локализовать очаг возгорания, - сообщил агентству представитель управления безопасности Акабы. - Поблизости находились цистерны для хранения нефти, и туда мог перекинуться огонь, но, к счастью, этого не произошло". По его словам, в ближайшие часы будет объявлено о результатах расследования.

Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске ракеты типа "Айяш" радиусом действия 250 км в направлении израильского аэропорта Рамон на юге страны. Однако ракета не достигла цели и упала к югу от израильского порта Эйлат, который расположен по соседству с Акабой.

11 мая ракетный обстрел, предпринятый радикалами, привел к аварии на израильском нефтепроводе Эйлат - Ашкелон. Энергетический объект был поражен ракетой, выпущенной из сектора Газа.