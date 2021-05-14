СК проверяет информацию о недоплатах медикам на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Следственным управлением СК России по Камчатскому краю проводится проверка по появившейся в СМИ информации о недоплате врачам, работавшим с зараженными коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

13 мая Государственная инспекция труда в Камчатском крае сообщила, что медицинским работникам полуострова регулярно недоплачивали за работу с пациентами с коронавирусом. Общая сумма недоплаты составляет около 200 млн рублей. Это произошло по причине того, что медикам выплачивали премии с коэффициентом 1,6, а не 1,8, как положено по закону в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

"В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за начисление стимулирующих выплат, полагающихся врачам при работе в условиях новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.