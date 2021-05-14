Землетрясение магнитудой 4,7 произошло рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Сейсмологи в 03:44 (четверг 19:44 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 72 км юго-восточнее села Горное (остров Итуруп Большой Курильской гряды - прим. ТАСС). Глубина очага составила 57 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки силой до двух баллов ощутили в городе Курильске на Итурупе. Об угрозе возникновения цунами не объявлялось.