На юге Хабаровского края ожидается подъем уровня воды в Амуре и Уссури

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Гидрологи ожидают подъема уровня воды в Амуре и Уссури до неблагоприятных отметок в ряде южных районов Хабаровского края, что приведет к подтоплениям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", учитывая прохождение снегодождевых паводков на территории соседних регионов, в третьей декаде мая на реках Амур и Уссури ожидается повышение уровней воды до отметок, близких к значениям неблагоприятного явления и затоплением поймы на глубину 0,5-1,7 м. В связи с этим существует вероятность подтопления приусадебных участков, дорог местного значения в населенных пунктах, расположенных в пойме реки Амур у города Хабаровска и Хабаровского района и реки Уссури в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на замначальника ГУ МЧС России по краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталия Дарчию сообщается, что прогноз доведен до глав муниципальных образований, спасатели и гидрологи постоянно мониторят паводковую обстановку в регионе.

Уточняется, что у Хабаровска уровень воды поднимется до 450 см. Эта отметка является неблагоприятной для города, опасным считается уровень в 600 см. У села Лончаково Бикинского района вода превысит неблагоприятную отметку на 30 см, у Шереметьево Вяземского района - на 40 см, у Новосоветское района имени Лазо - на 30 см, у Венюково Вяземского района - достигнет отметки неблагоприятного явления в 400 см.

Из-за подъема воды подтопит приусадебные и дачные участки, в том числе на островной территории города Хабаровска, дороги в пойменных и низких местах. "Учитывая данный прогноз жителям населенных пунктов, попадающих под воздействие паводка, необходимо предпринять заблаговременно меры по сохранению своего имущества, поднять его на высокие места, верхние этажи. Кроме этого, в период прохождения высоких уровней ограничить свое пребывание на островных территориях города Хабаровска", - подчеркнул Дарчия.

Сейчас подтопления в связи с подъемом воды при вскрытии льда в Амуре отмечаются в Ульчском и Николаевском районах на севере края. В последнем введен режим ЧС, там подтопило жилые дома, дворы и дороги в шести населенных пунктах. В ближайшие дни вода может подняться из-за ледохода на реке Уда. Может подтопить село Удское Тугуро-Чумиканского района.