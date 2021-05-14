В Японии произошло землетрясение

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу у побережья японской префектуры Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю. О пострадавших и разрушениях данных не поступало, угрозы цунами нет, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы.

Очаг землетрясения находился на глубине 40 км под дном океана.

Подземный толчок ощущался на значительной территории острова Хонсю, включая Токио.

После землетрясения было на время остановлено движение скоростных поездов, однако сейчас оно возобновилось. На расположенных на северо-востоке острова Хонсю атомных объектах, включая аварийную АЭС "Фукусима-1", каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано, сообщили действующие там энергетические компании.