В Приморье обнаружили незаконную заготовку леса

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Лесные инспекторы во время рейда межведомственной оперативной группы выявили незаконную вырубку дуба на территории одного из лесничеств в Приморье. Ущерб составил около 9 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

"В рейде участвовали сотрудники территориальных отделов УФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю и государственные лесные инспекторы Кавалеровского филиала краевого предприятия "Приморское лесничество". В результате их совместной работы выявлен факт незаконной рубки древесины дуба в объеме 57 кубических метров. Размер причиненного ущерба составил 8,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

На месте преступления также обнаружены специализированная лесозаготовительная техника. Устанавливаются обстоятельства совершения незаконной рубки. По мнению специалистов, эффективной мерой борьбы с "черными лесорубами" является изъятие техники. С начала года в регионе изъяли более десять единиц лесозаготовительного оборудования.