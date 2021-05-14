{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае ребенок получил травму после падения с недостроенного здания

Прокуратура проводит проверку

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелую травму при падении с конструкции недостроенного здания в селе в Хабаровском крае, прокуроры начали проверку. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и собственника недостроя на предмет своевременности принятия мер по ограничению доступа к зданию путем установки технических средств, препятствующих свободному проникновению внутрь", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в селе Некрасовка. 12-летнего ребенка госпитализировали с тяжелой травмой позвоночника после падения с конструкций недостроенного заброшенного здания.

Теги
РоссияХабаровский край
Сейсмологи уточнили магнитуду землетрясения, которое произошло в районе Курил
По последним данным, она составила 5,2
Читать полностью