В Хабаровском крае ребенок получил травму после падения с недостроенного здания

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелую травму при падении с конструкции недостроенного здания в селе в Хабаровском крае, прокуроры начали проверку. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и собственника недостроя на предмет своевременности принятия мер по ограничению доступа к зданию путем установки технических средств, препятствующих свободному проникновению внутрь", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в селе Некрасовка. 12-летнего ребенка госпитализировали с тяжелой травмой позвоночника после падения с конструкций недостроенного заброшенного здания.