Сейсмологи уточнили магнитуду землетрясения, которое произошло в районе Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения, произошедшего в пятницу ночью рядом с островом Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область), по уточненным данным сейсмологов, составила 5,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Поступили уточненные данные. Магнитуда землетрясения - 5,2. Глубина очага составила 70 км", - рассказали в филиале.

Ранее сейсмологи сообщали о том, что в 72 километрах к юго-востоку от села Горное (остров Итуруп) в водной акватории ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7. Глубина очага, согласно оперативным данным, составляла 57 километров. Подземные толчки силой до двух баллов ощутили в городе Курильске на Итурупе. Об угрозе возникновения цунами не объявлялось.