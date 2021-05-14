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В Комсомольске-на-Амуре отравились студенты одного из колледжей

В больницы доставили более десяти человек

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Медики госпитализировали более десяти студентов одного из колледжей Комсомольска-на-Амуре с отравлением, проводится проверка. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж". По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц г. Амурска и п. Солнечный госпитализировано более десяти человек", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства случившегося, причины отравления. Прокуроры в ходе проверки оценят исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в колледже.

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