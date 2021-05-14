Суд в Приморье заменил условный срок за взяточничество функционеру РЖД на реальный

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда изменила приговор бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД" по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Как сообщается на сайте суда, условное лишение свободы заменено на реальное.

"Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока от 15 марта 2021 года виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 20 млн рублей. <…> Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 11 мая 2021 года приговор изменен в части назначения наказания в виде лишения свободы условно, осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении двух должностных лиц структур ОАО "РЖД" во Владивостоке были возбуждены в июле 2019 года Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ. По версии следствия, в период между мартом 2016 и ноябрем 2017 года начальник железнодорожной станции "Владивосток" получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство и помощь с использованием служебного положения. Второй фигурант аналогичными образом получил взятку с июля 2015 по октябрь 2017 года, считают следователи.