В Приморском крае отменили особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, который был введен в Приморье в апреле, отменен. Соответствующее постановление подписала вице-губернатор - председатель регионального правительства Вера Щербина, сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

"Особый противопожарный режим, введенный ранее на территории Приморского края, отменен. Постановление подписала вице-губернатор Приморья - председатель регионального правительства Вера Щербина. Согласно документу, особый противопожарный режим отменен в связи со стабилизацией в южных и центральный районах края ситуации с лесными пожарами и установлением низкого класса пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Высокая вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в Красноармейском и Пожарском районах, а также в Тернейском муниципальном округе. 14 мая в регионе не зарегистрировано лесных пожаров и термических аномалий.

С начала года на ликвидацию палов пожарные подразделения выезжали 3 237 раз, было потушено 541 возгорание на площади 59 541,54 га. С 8 апреля особый противопожарный режим действовал в 20 муниципальных образованиях региона. С 21 апреля он введен на территории еще 14 муниципалитетов.

Главам муниципалитетов, в которых объявлен такой режим, было рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами. В период действия режима запрещено пребывание людей в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора на территориях муниципалитетов. На землях лесного фонда и иных категорий запрещаются огнеопасные работы.