Бывший мэр Корсаковского района Сахалина сядет в тюрьму на восемь лет за взятку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд оставил без изменений часть приговора, согласно которой бывший мэр Корсаковского городского округа Сахалина Александр Рудаков должен провести восемь лет в колонии строгого режима за получение взятки. Приговор вступил в законную силу, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд апелляционной инстанции по результатам изучения материалов дела и с учетом позиции прокурора изменил приговор в части дополнительного наказания, приведя его в соответствии с требованиями уголовного закона, в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что подсудимый, занимая должность мэра, получил от местного предпринимателя для заключения договора подряда и общего покровительства денежные средства в размере 500 тыс. рублей, являющихся частью требуемой взятки в общей сумме в 7 млн рублей. Корсаковский городской суд 27 января 2020 года признал Рудакова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей. Он также на 5 лет был лишен права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Не согласившись с приговором суда, защита Рудакова направила в Сахалинский областной суд жалобу.