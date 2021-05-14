Капитана судна оштрафовали за повреждение моста через Амур

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровске оштрафовал капитана судна за повреждение Амурского моста. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Краснофлотским районным судом г. Хабаровска Хабаровского края постановлен обвинительный приговор в отношении капитана судна за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности, обязанным соблюдать эти правила, с причинением по неосторожности крупного ущерба). <...> Суд, с учетом совокупности смягчающих вину обстоятельств, полного признания вины и раскаяния, приняв во внимание пожилой возраст и состояние здоровья подсудимого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в мае прошлого года, когда капитан судна буксировал плавкран по реке Амур. По ходу движения он не учел подъем уровня воды и высотные габариты мостового пролета Амурского моста. Произошло столкновение, судна с мостом. Ущерб мосту от повреждений превысил 2,5 млн рублей.

Амурский мост - совмещенный мостовой переход через реку Амур возле Хабаровска с раздельным железнодорожным и автомобильным движением. Он является частью Транссибирской магистрали.