СМИ: в Сиднее напавшего с мачете на прохожих приговорили к 44 годам тюрьмы

СИДНЕЙ, 14 мая. /ТАСС/. Австралийский суд приговорил к 44 годам тюремного заключения Мерта Нея, напавшего в августе 2019 года на прохожих в центре Сиднея. Как сообщает в пятницу издание The Sydney Morning Herald, мужчина был признан виновным в убийстве, вооруженном нападении, а также в хранении наркотиков и видеоматериалов о жестоком обращении с детьми.

Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс признал Нея виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил к 44 годам тюремного заключения, без права на досрочное освобождение в течение 33 лет. "Преступник - опасный человек и продолжит оставаться таковым", - сказал перед вынесением приговора судья Верховного суда штата Питер Джонсон, добавив, что перспективы осужденного вернуться в общество и жить, соблюдая законы, в будущем "выглядят крайне мрачно".

24-летний австралиец Мерт Ней, вооруженный мачете, напал на прохожих в центре Сиднея 13 августа 2019 года. В результате 40-летняя женщина, получив ножевые ранения, была госпитализирована. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Позднее было обнаружено тело 24-летней Микаэлы Данн, которая стала жертвой Нея до его нападения на прохожих.