Полиция возбудила дело против жителя Таганрога, угрожавшего топором пассажирам маршрутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" против 49-летнего мужчины, который угрожал кухонным топором пассажирам маршрутного такси в Таганроге в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД России.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). [Ему] избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали в четверг в Таганроге мужчину, угрожавшего кухонным топором пассажирам маршрутки и заставившего довезти его до нужной остановки. От его действий никто не пострадал.