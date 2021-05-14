СК возбудил уголовные дела о создании преступных сообществ в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Следователи выявили в Оренбурге два структурных подразделения преступного сообщества, организованные для незаконного проведения азартных игр, уголовные дела возбуждены в отношении пяти жителей города. Об этом с пятницу сообщило следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

"Возбуждены уголовные дела в отношении пяти жителей города Оренбурга. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступном сообществе в целях совершения преступлений")", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемые проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также информационно-телекоммуникационных сетей. В результате деятельности структурных подразделений преступного сообщества они получили доход в сумме не менее 480 млн рублей. Деньги они использовали для проведения финансовых операций "в целях придания правомерного вида владению", уточняется в сообщении.

Как отметили в ведомстве, преступления выявлены во взаимодействии с сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориального управления МВД России. Ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.